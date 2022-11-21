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11:34, 21 ноября 2022Россия

Военачальник высоко оценил способности раскритикованного Кадыровым генерала

Генерал Болдырев: командующий ЦВО Лапин способен выстроить грамотную оборону ЛНР
Александр Лапин

Александр Лапин. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковник Александр Лапин способен выстроить грамотную оборону на территории Луганской народной республики. С такой высокой оценкой выступил российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев, его комментарий приводит Ura.ru.

По его мнению, присутствие ранее раскритикованного главой Чечни Рамзаном Кадыровым Лапина необходимо фронту. «Именно сейчас надо стоять насмерть. Лапин вполне способен справиться с этой задачей», — отметил военачальник.

Командующий ЦВО подготовленный и очень способный генерал, пояснил Болдырев. Сильной стороной генерал-полковника является его хорошее военное образование, уверен военачальник.

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До этого российские военные попросили генерал-полковника Лапина вернуться в зону СВО. Лапин взял трехнедельный отпуск, чтобы поправить здоровье.

3 ноября сообщалось, что временно исполняющим обязанности командующего ЦВО вместо генерал-полковника Лапина назначили генерал-майора Александра Линькова.

Лапин неоднократно подвергался критике со стороны Кадырова и основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. За двое суток до отстранения генерала чеченский глава обвинил его в прорыве линии обороны на артемовском направлении.

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Анна Щербакова
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