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17:59, 3 ноября 2022Россия

Назван сменщик генерала Лапина

«Ъ»: командующего войсками ЦВО Лапина сменит генерал-майор Александр Линьков
Генерал-майор Александр Линьков.

Генерал-майор Александр Линьков.. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков сменит генерал-майора Александра Лапина на время отсутствия. Эту кандидатуру врио назвали «Коммерсанту», сообщили в пресс-службе ЦВО.

До этого агентство URA.ru сообщало, что генерал Лапин взял трехнедельный отпуск.

Кроме командования войсками ЦВО, Лапин занимал должность командующего группировкой российских войск «Центр» в спецоперации на Украине, однако в конце октября появились сведения о его отстранении.

Лапина неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. За двое суток до отстранения генерала чеченский глава обвинил его в прорыве линии обороны на артемовском направлении.

Летом президент России Владимир Путин присвоил Лапину звание Героя России.

Александр Лапин является командующим войсками Центрального военного округа с 22 ноября 2017 года. Он прошел все командные должности, а также возглавлял Общевойсковую академию ВС РФ.

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Анна Щербакова
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