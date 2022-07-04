Путин подписал указ о присвоении званий Героев России генералам Лапину и Абачеву

Президент Путин подписал указ о присвоении званий Героев России генералам Лапину и Абачеву

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героев России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, звание Лапину и Абачеву присваивается за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Ранее в министерстве обороны России заявили, что войска «Центра» под командованием Лапина смогли войти в Верхнекаменку, Золотаревку и Белогоровку, а далее начали двигаться к реке Северский Донец. В тот момент военные встретили группировку войск под командованием генерала армии и в результате взяли в кольцо Лисичанск.

3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил взятие Лисичанска под контроль Вооруженными силами России. Он подчеркнул, что в операции принимал участие специальный полк полиции имени Ахмата Кадырова совместно с шестым казачьим полком.

Время роста



