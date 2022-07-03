Украинские войска оказались заблокированы в котле Лисичанска

Минобороны сообщило, что в лисичанском котле полностью заблокировали группировку войск ВСУ

Украинские войска оказались полностью заблокированы в котле Лисичанска. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции на Украине.

По данным ведомства, войска «Центра» под командованием генерал-полковника Александра Лапина смогли войти в Верхнекаменку, Золотаревку и Белогоровку, а далее начали двигаться к реке Северский Донец. В этот момент военные встретили группировку войск под командованием генерала армии и в итоге взяли в кольцо Лисичанск.

Уточняется, что за последние два дня в данном районе сдались в плен 38 военных ВСУ. Большая часть из них — «местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ». В заключение говорится, что российские войска и подразделения ЛНР завершают разгром противника, однако бои все еще продолжаются в Лисичанске. Уже известно об освобождении Малорязанцева и Белой горы в окрестностях города.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник назвал фантастикой действия российских военных в Лисичанске. Он заявил, что город взят под контроль военных. «Он еще не освобожден, к сожалению, но то, что делают наши ребята, — это фантастика», — восхитился Мирошник.

О том, что Лисичанск взят под контроль союзных сил, стало известно в субботу, 2 июля. Как отмечал чеченский лидер Рамзан Кадыров, подразделения союзных войск находятся в центре города. Он заявил, что «Ахмат» совместно с Народной милицией ЛНР зачищают город от украинских военных, «спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств».

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.