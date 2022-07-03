Посол ЛНР назвал фантастикой действия российских военных в Лисичанске

Посол ЛНР в России Мирошник назвал фантастикой действия российских военных в Лисичанске

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник назвал фантастикой действия российских военных в Лисичанске. Его слова в эфире «Соловьев Live» передает РИА Новости.

Как напомнил посол, Лисичанск взят под контроль российских военных. «Он еще не освобожден, к сожалению, но то, что делают наши ребята, — это фантастика», — заявил он, добавив, что «родина Донбасса сегодня под контролем союзных сил».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил взятие Лисичанска под контроль Вооруженными силами России. Он рассказал, что в операции участвовал специальный полк полиции имени Ахмата Кадырова совместно с шестым казачьим полком. Военнослужащие вошли в город со стороны Попасненского направления. Там они встретились с силами спецназа «Ахмат» и второго корпуса Народной милиции Луганской народной республики и взяли город под контроль.