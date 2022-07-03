Кадыров подтвердил, что Лисичанск взят под контроль российских войск

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил взятие Лисичанска под контроль Вооруженными силами России. Об этом глава российского региона написал в Telegram.

Кадыров заявил, что в операции участвовал специальный полк полиции имени Ахмата Кадырова совместно с шестым казачьим полком. Военнослужащие вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления. Там они встретились с силами спецназа «Ахмат» и второго корпуса Народной милиции Луганской народной республики и взяли город под контроль.

Знамя Победы над взорванной администрацией

После заявления Кадырова подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко показал кадры, на которых боец поднимает знамя Победы над зданием администрации Лисичанска.

Командир полка полиции имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев сообщил, что украинские войска при отступлении взорвали здание городской администрации. По его словам, ВСУ использовали ракету «Точка-У», поместив в нее взрывное устройство. В результате происшествия никто не пострадал.

При этом, по словам Чалаева, Лисичанск «полностью под нашим контролем». Он уточнил, что продолжаются зачистки территории.

Марочко также отметил, что в Лисичанске все еще остаются локальные очаги сопротивления силовиков Украины, однако они незначительные. По словам подполковника, «националисты полностью утратили боеспособность и потеряли управление» в городе.

Значение установления контроля над Лисичанском

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал «Ленте.ру» о стратегическом значении Лисичанска. Он объяснил, что был последний город Луганской области, находившийся под контролем Вооруженных сил Украины. Законотворец выразил надежду, что установление контроля над этой важной целью станет успехом, который будет неоднократно повторен.

То, что он переходит под контроль Народной милиции и законных властей Луганской народной республики (ЛНР), думаю, ускорит процесс той операции, которую мы сейчас в целом проводим на Украине Владимир Джабаров российский сенатор

В свою очередь, Кадыров рассказал, что российские и луганские бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов. Измененная тактика боев, отметил глава республики, «дает отличные результаты». «Как я и говорил, вопрос освобождения Лисичанска будет решен в течение нескольких дней. Так и произошло», — резюмировал он.