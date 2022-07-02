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В Лисичанске установили знамя Победы

Над зданием администрации Лисичанска подняли знамя Победы

Фото: Telegram-канал Марочко Live

Над зданием администрации Лисичанска подняли знамя Победы. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее сообщалось, что город полностью перешел под контроль союзных сил. Глава Чечни Рамзан Кадыров также подтвердил взятие Лисичанска под контроль Вооруженными силами (ВС) России. По его словам, бойцы ВС РФ и союзных войск начали применять новые техники штурма городских кварталов, что дает отличные результаты.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал «Ленте.ру» о стратегическом значении Лисичанска: это был последний город Луганской области, находившийся под контролем Вооруженных сил Украины. После взятия его российскими силами ход спецоперации должен ускориться.

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Марина Совина
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