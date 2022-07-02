Вооруженные силы России взяли под контроль Лисичанск

РИА Новости сообщило о взятии Лисичанска и его переходе под контроль союзных сил

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль город Лисичанск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что в Лисичанске все еще остаются локальные очаги сопротивления силовиков Украины, однако они незначительные. Со слов подполковника, «националисты полностью утратили боеспособность и потеряли управление» в городе. Тем не менее, украинские военные пытались отстреливаться и контролировать определенные части Лисичанска.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал «Ленте.ру» о стратегическом значении Лисичанска: это был последний город Луганской области, находившийся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). После взятия его российскими силами ход спецоперации должен ускориться.

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