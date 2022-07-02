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Кадыров заявил о нахождении союзных подразделений в центре Лисичанска

Глава Чечни Кадыров заявил, что союзные войска находятся в центре Лисичанска

Фото: Reuters

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что подразделения союзных войск находятся в центре Лисичанска. Информацией он поделился в своем Telegram-канале.

«Как я и говорил, вопрос освобождения Лисичанска будет решен в течение нескольких дней. Так и произошло. Наши бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что дает отличные результаты», — написал он.

По словам Кадырова, подразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) зачищают город от украинских военнослужащих, «спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств».

Ранее 2 июля глава Чечни сообщил о полном окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Лисичанске и предположил, что в скором времени начнется полномасштабное наступление на город.

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Варвара Кошечкина
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