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Кадыров заявил об окружении Лисичанска

Глава Чечни Кадыров заявил об окружении Лисичанска союзными войсками

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о полном окружении украинских военных в Лисичанске союзными войсками. «Капкан захлопнулся», сообщил он в своем Telegram-канале.

«Оперативную информацию доложил дорогой БРАТ, командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев», — рассказал Кадыров и предположил, что в скором времени начнется полномасштабное наступление на город.

По словам главы Чечни, все въезды и выезды из населенного пункта перекрыты, поэтому противнику «деваться некуда». «Прорвать плотное кольцо окружения не получится, даже если очень постараться», — добавил он.

Ранее 2 июля помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что союзные силы в ближайшие дни готовятся полностью взять под контроль Лисичанск. Он отметил, что сейчас более двух тысяч бойцов Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины находятся в окруженном городе, защищая иностранных наемников.

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Варвара Кошечкина
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