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В ЛНР заявили об освобождении Лисичанска в ближайшие дни

Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил об освобождении Лисичанска в ближайшие дни

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил ТАСС, что силы ЛНР и России ближайшие дни готовятся полностью освободить Лисичанск.

«В ближайшие дни готовится полное освобождение Лисичанска», — сказал помощник главы МВД.

Кроме того, по его словам, сейчас более двух тысяч бойцов Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в данный момент находятся в окруженном Лисичанске, защищая иностранных наемников. «Это те, которых здесь оставили насильно, — теробороновцы, которых пригнали из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы, из Днепропетровска, чтобы они защищали целое войско наемников», — пояснил он.

Ранее помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что в настоящее время бои в Лисичанске идут по периметру. Украинские войска несут большие и в то же время «глупые бессмысленные» потери, уточнил он.

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Марина Совина
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