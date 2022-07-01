Помощник Кадырова рассказал о ситуации в Лисичанске

Помощник главы Чечни Кадырова Алаудинов рассказал, что бои в Лисичанске идут по периметру

В настоящее время бои в Лисичанске идут по периметру. Украинские войска несут большие и в то же время «глупые бессмысленные» потери. Об этом рассказал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, написал Рамзан Кадыров в Telegram.

«Вопрос взятия города решится в ближайшее время», — подчеркнул глава республики.

Алаудинов сообщил, что техника, которую передали западные страны Киеву, часто отказывает, поэтому украинские военнослужащие бросают ее, чтобы она не стала обузой.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинская армия в районе Лисичанска несет большие потери. В населенном пункте Верхнекаменка за минувшие сутки противник потерял свыше 120 человек, в Верхнекаменском — 70. По данным ведомства, неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) провоцируют рост количества дезертиров, а также уклоняющихся от участия в боевых действиях.