Минобороны сообщило о больших потерях украинской армии в районе Лисичанска
Украинская армия в районе Лисичанска несет большие потери. В населенном пункте Верхнекаменка за минувшие сутки противник потерял свыше 120 человек, в Верхнекаменском — 70. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) провоцируют рост количества дезертиров, а также уклоняющихся от участия в боевых действиях. Кроме того, командование скрывает факты неукомплектованности подразделений.
Так, например, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, который действует в районе населенного пункта Новая Полтавка Донецкой народной республики (ДНР) осталось в строю не более 20 процентов личного состава от численности штата, уточнили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска совместно с Народными милициями Луганской и Донецкой народных республик вышли к Лисичанску. Союзные силы взяли под контроль лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту Матросская и желатиновый завод, добавили там.