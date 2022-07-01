В Минобороны рассказали о ходе боев под Лисичанском
Российские войска совместно с Народными милициями Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) вышли к Лисичанску. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Отдельно Конашенков раскрыл информацию о ходе поев под городом. По словам представителя военного ведомства, союзные силы взяли под контроль лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту Матросская и желатиновый завод. Также под контроль был взят населенный пункт Тополевка.
Генерал-лейтенант добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут в этом районе серьезные потери.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров фразой «сегодня-завтра» описал сроки освобождения Лисичанска. Он рассказал, что в ходе операции по освобождению уже удалось добиться хороших результатов.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию бывшей советской республики, а также помощь ДНР и ЛНР.