В Минобороны рассказали о ходе боев под Лисичанском

Представитель Минобороны России Конашенков заявил о выходе союзных сил к Лисичанску

Российские войска совместно с Народными милициями Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) вышли к Лисичанску. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отдельно Конашенков раскрыл информацию о ходе поев под городом. По словам представителя военного ведомства, союзные силы взяли под контроль лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту Матросская и желатиновый завод. Также под контроль был взят населенный пункт Тополевка.

Генерал-лейтенант добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут в этом районе серьезные потери.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров фразой «сегодня-завтра» описал сроки освобождения Лисичанска. Он рассказал, что в ходе операции по освобождению уже удалось добиться хороших результатов.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию бывшей советской республики, а также помощь ДНР и ЛНР.