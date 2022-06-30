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Кадыров рассказал о сроках освобождения Лисичанска

Глава Чечни Кадыров фразой «сегодня-завтра» описал сроки освобождения Лисичанска в ЛНР
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров фразой «сегодня-завтра» описал сроки освобождения Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР). Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он рассказал, что в ходе операции по освобождению уже удалось добиться хороших результатов: были захвачены пленные и иностранное оружие. Российская армия получила подкрепление в виде новой техники и солдат, пояснил Кадыров.

«Новая техника, новые умы и энергичные духом патриоты России покажут дальше, что нельзя с нами шутить», — написал чеченский глава.

До этого Кадыров сообщил о взятии под контроль половины города Приволье в ЛНР. По его данным, российские бойцы и солдаты ЛНР вплавь преодолели Северский Донец, за которым расположен город, и начали зачистку.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник объявил, что под контроль сил ЛНР и России перешла территория лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

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Анна Щербакова
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