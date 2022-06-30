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Стало известно о переходе НПЗ в Лисичанске под контроль союзных сил

Посол ЛНР Мирошник сообщил о переходе НПЗ в Лисичанске под контроль союзных сил

Фото: РИА Новости

Территория лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) перешла под контроль сил России и Луганской народной республики (ЛНР), а в районе завода РТИ окончена зачистка. Об этом заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Также он отчитался, что трасса Лисичанск — Артемовск полностью перекрыта, и украинским войскам теперь невозможно покинуть образующийся котел. Все значимые пути в Лисичанск и из него контролируются войсками России и ЛНР, резюмировал он.

Организованная передислокация ВСУ

Ранее помощник главы министерства внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово отступают из Лисичанска: ночью из города в сторону Северска (около 25 километров к западу от Лисичанска — прим. Ленты.ру) вышли 500 украинских бойцов и 74 наемника.

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По словам Киселева, в настоящий момент в Северске находятся шесть батальонов украинской армии, а также прибывают иностранцы. Военные живут в оставленных мирными жителями домах, в городе стоит техника. «Но, по полученным данным, в ближайшие дни собираются уйти некоторые батальоны, точно какие — устанавливаем. В городе много мирных граждан, которые находится в подвалах», — рассказал он.

Тем не менее, отметил помощник министра, в южной части Лисичанска продолжает действовать группа из 20 американских наемников. По его словам, из радиоперехвата разведки ЛНР стало известно, что на одном из их автомобилей стоят минометы, на втором — противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), а на третьем перемещаются бойцы, занимающиеся координацией беспилотников. Он добавил, что разведчики ЛНР выслеживают этих наемников.

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Максимальные потери ВСУ

Украинский аналитик Александр Кочетков объяснил максимальные потери, нанесенные Россией подразделениям ВСУ. «Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперед», — указал он. Эксперт отметил, что ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной Россией. В частности, в боях на ближней дистанции побеждает тот, кто обладает большей боевой мощью. По словам Кочеткова, действия украинских командиров вызывают тревогу в Киеве. «Общающиеся со мной друзья и коллеги сетуют на то, что наш Генштаб не слишком креативен. Он фактически решает лобовую задачу "ни шагу назад"», — добавил он.

17 июня командующий логистикой сухопутных войск Украины Владимир Карпенко подсчитал, что в ходе российской специальной военной операции ВСУ потеряли приблизительно 50 процентов тяжелых вооружений. По данным генерала, в том числе были потеряны около 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем. Он уточнил, что для прикрытия линии фронта нужно 40 бригад, каждая из которых включает 100 боевых машин пехоты (БМП), 30 танков и 54 артсистемы.

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Ранее глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией, заявил, что Вооруженные силы Украины ежедневно теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». Среднесуточные потери украинской армии, по его словам, оцениваются в 200-500 человек. Президент Украины Владимир Зеленский оценил потери ВСУ как «болезненные».

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Марина Совина
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