Стало известно о переходе НПЗ в Лисичанске под контроль союзных сил

Посол ЛНР Мирошник сообщил о переходе НПЗ в Лисичанске под контроль союзных сил

Территория лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) перешла под контроль сил России и Луганской народной республики (ЛНР), а в районе завода РТИ окончена зачистка. Об этом заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Также он отчитался, что трасса Лисичанск — Артемовск полностью перекрыта, и украинским войскам теперь невозможно покинуть образующийся котел. Все значимые пути в Лисичанск и из него контролируются войсками России и ЛНР, резюмировал он.

Организованная передислокация ВСУ

Ранее помощник главы министерства внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово отступают из Лисичанска: ночью из города в сторону Северска (около 25 километров к западу от Лисичанска — прим. Ленты.ру) вышли 500 украинских бойцов и 74 наемника.

По словам Киселева, в настоящий момент в Северске находятся шесть батальонов украинской армии, а также прибывают иностранцы. Военные живут в оставленных мирными жителями домах, в городе стоит техника. «Но, по полученным данным, в ближайшие дни собираются уйти некоторые батальоны, точно какие — устанавливаем. В городе много мирных граждан, которые находится в подвалах», — рассказал он.

Тем не менее, отметил помощник министра, в южной части Лисичанска продолжает действовать группа из 20 американских наемников. По его словам, из радиоперехвата разведки ЛНР стало известно, что на одном из их автомобилей стоят минометы, на втором — противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), а на третьем перемещаются бойцы, занимающиеся координацией беспилотников. Он добавил, что разведчики ЛНР выслеживают этих наемников.

Максимальные потери ВСУ

Украинский аналитик Александр Кочетков объяснил максимальные потери, нанесенные Россией подразделениям ВСУ. «Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперед», — указал он. Эксперт отметил, что ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной Россией. В частности, в боях на ближней дистанции побеждает тот, кто обладает большей боевой мощью. По словам Кочеткова, действия украинских командиров вызывают тревогу в Киеве. «Общающиеся со мной друзья и коллеги сетуют на то, что наш Генштаб не слишком креативен. Он фактически решает лобовую задачу "ни шагу назад"», — добавил он.

17 июня командующий логистикой сухопутных войск Украины Владимир Карпенко подсчитал, что в ходе российской специальной военной операции ВСУ потеряли приблизительно 50 процентов тяжелых вооружений. По данным генерала, в том числе были потеряны около 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем. Он уточнил, что для прикрытия линии фронта нужно 40 бригад, каждая из которых включает 100 боевых машин пехоты (БМП), 30 танков и 54 артсистемы.

Ранее глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией, заявил, что Вооруженные силы Украины ежедневно теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». Среднесуточные потери украинской армии, по его словам, оцениваются в 200-500 человек. Президент Украины Владимир Зеленский оценил потери ВСУ как «болезненные».