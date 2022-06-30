На Украине объяснили нанесенные Россией максимальные потери ВСУ

Украинский аналитик Кочетков объяснил максимальные потери ВСУ, нанесенные Россией

Украинский аналитик Александр Кочетков объяснил максимальные потери ВСУ, нанесенные Россией в колонке для издания «Главред». Об этом сообщает РИА Новости.

«Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперед», — написал эксперт. Он отметил, что ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной Россией. В частности, в боях на ближней дистанции побеждает тот, кто обладает большей боевой мощью.

По словам Кочеткова, действия украинских командиров вызывают тревогу в Киеве. «Общающиеся со мной друзья и коллеги сетуют на то, что наш Генштаб не слишком креативен. Он фактически решает лобовую задачу "ни шагу назад"», — добавил он.