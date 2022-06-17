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На Украине рассказали о потере тяжелых вооружений ВСУ

Украинский генерал Карпенко заявил о потере 50% тяжелых вооружений ВСУ в ходе спецоперации

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли приблизительно 50 процентов тяжелых вооружений в ходе российской специальной военной операции. Такие данные озвучил командующий логистикой сухопутных войск Украины Владимир Карпенко в интервью журналу National Defence.

«Я говорю только о тяжелых вооружениях. На сегодняшний день мы имеем примерно от 30 до 40, а иногда до 50 процентов потерь оборудования в результате активных боевых действий», — заявил он. По данным Карпенко, в том числе были потеряны около 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем. Он уточнил, что для прикрытия линии фронта нужно 40 бригад, каждая из которых включает 100 боевых машин пехоты (БМП), 30 танков и 54 артсистемы.

При этом украинский генерал не стал говорить о потерях противотанковых управляемых ракет или противотанкового управляемого оружия.

Ранее глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией, заявил, что ВСУ ежедневно теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». Среднесуточные потери украинской армии, по его словам, оцениваются в 200-500 человек.

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Марина Совина
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