Арахамия озвучил ежедневные потери ВСУ

Давид Арахамия: ВСУ ежедневно теряют в Донбассе до 1000 человек убитыми и ранеными

Глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». Среднесуточные потери украинской армии, по его словам, оцениваются в 200-500 человек. Такие данные он озвучил в интервью порталу Axios.

Арахамия утверждает, что потери ВСУ значительно выросли за последние две недели боев. Однако, по его словам, Украина призвала в армию около миллиона человек и может набрать еще два миллиона, что позволит компенсировать растущие потери.

При этом его заявления существенно разнятся как с официальными данными Киева, так и с данными Пентагона.

Другие данные

Ранее глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что, по оценкам Пентагона, ежедневные потери украинской армии составляют 100 человек убитыми и около 100-300 человек ранеными.

В СМИ вы могли видеть сообщения о том, что Украина теряет по 100 человек убитыми и от 100 до 300 человек ранеными. Я бы отметил, что это примерно соответствует нашим оценкам Марк Милли глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США

При этом чиновник подчеркнул, что подсчет убитых в ходе боевых действий «всегда чрезвычайно затруднителен» и озвученные цифры носят могут оказаться неточными. «Могут потребоваться месяцы, а иногда и годы, чтобы установить точное число погибших», — отметил Милли.

По версии советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, в начале конфликта в среднем погибали 100 человек в сутки. Всего, утверждает он, с начала спецоперации украинские войска потеряли около 10 тысяч бойцов.

100 военнослуащих ВСУ в день погибали на Украине в начале спецоперации

Сам президент Украины Владимир Зеленский также называл ежедневные потери украинской армии. По его словам, армия лишается от 60 до 100 человек убитыми каждый день.

Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60–100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою Владимир Зеленский президент Украины

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ теряют от 100 до 200 бойцов убитыми ежедневно. А по словам министра обороны страны Алексея Резникова, в день ВСУ теряют до 100 человек убитыми и 500 ранеными в день.

Бои в Донбассе

Зеленский в среду, 15 июня, заявил, что наиболее жестокие бои ведутся в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом. Такая же ситуация, по его словам, складывается и в Харьковской области.

Эту информацию подтвердил и заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. Зоной наиболее ожесточенных столкновений он назвал район Славянска, Северодонецка и Лисичанска.

Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, под контролем республиканских сил уже находятся 235 населенных пунктов. Среди них — Триполье, Владимировка, Ставки и Липовое.