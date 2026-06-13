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09:22, 13 июня 2026Спорт

Сборная США разгромила Парагвай на ЧМ-2026 и установила исторический рекорд

Сборная США разгромила Парагвай со счетом 4:1 на ЧМ-2026 и установила рекорд
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: KIYOSHI MIO / Reuters

Сборная США разгромила Парагвай в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 13 июня, и завершилась со счётом 4:1 в пользу американцев. В составе победителей дубль оформил Фоларин Балогун, один мяч забил Джованни Рейна. Кроме того, полузащитник сборной Парагвая Дамьян Бобадилья отправил мяч в свои ворота, а у проигравших отличился Маурисио.

Сборная США установила исторический рекорд по числу голов в одном матче ЧМ. Ранее сборная никогда не отличалась больше трех раз.

Ранее стало известно, что защитник сборной США Крис Ричардс в игре с Парагваем впервые за 60 лет не отдал ни одной неточной передачи в матче чемпионата мира. Статистика ведется с 1966 года.

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