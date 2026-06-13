Футболист сборной США установил историческое достижение на ЧМ

Защитник сборной США Ричардс впервые за 60 лет не отдал ни одной неточной передачи

Защитник сборной США Крис Ричардс впервые за 60 лет не отдал ни одной неточной передачи в матче чемпионата мира. Об историческом достижении свидетельствуют данные портала Sofascore Football.

В матче против сборной Парагвая, завершившемся со счетом 4:1 в пользу США, Ричардс отдал 83 передачи. Все они оказались точными.

Отмечается, что ранее ни одному футболисту, отдавшему более 80 пасов, не удавалось добиться стопроцентной точности передач. Подробная статистика ведется с 1966 года.

Сборная США выступает в группе D. В следующем туре американцы сыграют с Австралией, встреча состоится 19 июня в 22:00 по московскому времени. В свою очередь команда Парагвая 20 июня в 6:00 сразится с Турцией.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.