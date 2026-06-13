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08:07, 13 июня 2026Спорт

Футболист сборной США установил историческое достижение на ЧМ

Защитник сборной США Ричардс впервые за 60 лет не отдал ни одной неточной передачи
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Matthew Childs / Reuters

Защитник сборной США Крис Ричардс впервые за 60 лет не отдал ни одной неточной передачи в матче чемпионата мира. Об историческом достижении свидетельствуют данные портала Sofascore Football.

В матче против сборной Парагвая, завершившемся со счетом 4:1 в пользу США, Ричардс отдал 83 передачи. Все они оказались точными.

Отмечается, что ранее ни одному футболисту, отдавшему более 80 пасов, не удавалось добиться стопроцентной точности передач. Подробная статистика ведется с 1966 года.

Сборная США выступает в группе D. В следующем туре американцы сыграют с Австралией, встреча состоится 19 июня в 22:00 по московскому времени. В свою очередь команда Парагвая 20 июня в 6:00 сразится с Турцией.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.

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