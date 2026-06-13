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10:57, 13 июня 2026Спорт

Задержаны подозреваемые в краже экипировки сборной Англии на ЧМ-2026

В США задержаны двое подозреваемых в краже экипировки сборной Англии на ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Cборная Англии

Cборная Англии. Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Сотрудники полиции Канзас‑Сити (штат Миссури) задержали двух подозреваемых в краже экипировки сборной Англии по футболу. Об этом сообщает Sky Sports.

«Мы расследуем возможную кражу экипировки из командного автомобиля, прибывшего в Канзас‑Сити. Двое лиц, представляющих интерес для следствия, были задержаны», — заявили правоохранители.

Ранее сообщалось о том, что перед тренировкой в Канзас-Сити у сборной Англии по футболу украли бутсы и мячи. Кража произошла во время перевозки экипировки на фургоне.

Сборная Англии на чемпионате мира выступит в группе L. Ее соперниками станут команды Хорватии, Панамы и Ганы.

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