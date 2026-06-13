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10:46, 13 июня 2026Бывший СССР

Отказ Украины сближаться с США объяснили

Политолог Дудчак: Украина выбрала «крышу» в лице финансирующих ее европейцев вместо США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pierre Albouy / File Photo / Reuters

Политолог Александр Дудчак объяснил, почему Украина отказывается сближаться с США. Его слова приводит издание ТАСС.

По словам Дудчака, президент Украины Владимир Зеленский выбрал «крышу» в лице европейцев, поскольку они продолжают финансировать страну. Именно поэтому государственный деятель дал негласное указание приостановить сделку между Киевом и Вашингтоном по полезным ископаемым, считает он.

«Они все-таки выбирают тех, кто находится ближе непосредственно к их телам, например, к Зеленскому, которого охраняет британский спецназ», — пояснил политолог. Он добавил, что сначала соглашается с президентом США Дональдом Трампом, а потом игнорирует его не только украинский лидер, но и сами европейцы.

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что в Европейском союзе произошел раскол. Причиной тому, по его словам, стала дискуссия о восстановлении отношений с Россией.

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