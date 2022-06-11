В офисе Зеленского впервые раскрыли количество потерь ВСУ

Арестович заявил о потере около 10 тысяч бойцов ВСУ с начала спецоперации РФ на Украине

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые с начала спецоперации России высказался о количестве потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Потери ВСУ

В эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин признан Минюстом России СМИ-иноагентом) Арестович заявил, что в начале конфликта погибали 100 человек в сутки в среднем. С начала спецоперации ВСУ потеряли около 10 тысяч бойцов ВСУ. «Да, где-то так», — ответил он на соответствующий вопрос.

100 человек в день погибали на Украине в начале спецоперации

10 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ теряют от 100 до 200 бойцов убитыми ежедневно. По словам министра обороны страны Алексея Резникова, в день ВСУ теряют до 100 человек убитыми и 500 ранеными в день. Ситуацию на фронте министр назвал тяжелой.

Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60–100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою Владимир Зеленский президент Украины

Сам президент Украины Владимир Зеленский также называл ежедневные потери украинской армии. По его словам, армия лишается от 60 до 100 человек убитыми каждый день. 8 июня депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил об «очень больших» потерях ВСУ в Николаевской области.

По данным Минобороны России на 18 апреля, задокументированные потери со стороны Украины составляют 23 367 человек.

Потери ВС России

1 июня в Госдуме высказались о потерях Вооруженных сил (ВС) России в ходе спецоперации. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что они минимизированы благодаря смене тактики. Последние цифры Минобороны России озвучило в конце марта: тогда ведомство заявило о 1351 погибшем и 3825 раненых.

С тех пор данные не озвучивались Минобороны, и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет Андрей Картаполов глава комитета по обороне Госдумы

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал потери России на Украине значительными. «Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — подчеркнул он.

Сроки спеоперации

Специальная военная операция России на Украине идет по плану Генштаба, заявил российский президент Владимир Путин. Он рассказал, что слышит вопросы, можно ли ускорить сроки ее проведения. «Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями», — объяснил он.

2 июня член Общественного совета при Минобороны России полковник запаса Игорь Коротченко анонсировал скорый переход к третьему этапу спецоперации. На этом этапе ВС России намерены установить контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями Украины.

Позже, 6 июня, Песков заявил, что в Кремле разделяют оптимистичный настрой экспертов о ходе спецоперации на Украине. «Но что касается деталей — мы это никак не комментируем, считаем, что это прерогатива министерства обороны», — подчеркнул он.

Спецоперация России на Украине Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).