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На Украине раскрыли ежедневные потери ВСУ

Министр обороны Украины Резников: ВСУ теряют сто бойцов убитыми и 500 раненными в день

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют до ста человек убитыми и 500 раненными в день. Такие данные раскрыл министр обороны Украины Алексей Резников, его цитирует агентство РИА Новости.

Ситуацию на фронте глава Минобороны назвал тяжелой.

Ранее катастрофическое положение ВСУ в Донбассе признала американская разведка: украинские военные несут большие потери, бойцы все чаще бросают позиции или сдаются в плен. В США заявляют, что у российской армии есть двадцатикратное преимущество в количестве артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Ситуация также осложнена тем, что у группировки ВСУ в Донбассе истощается запас боеприпасов.

Потери украинская армия несет не только в Донбассе, но в Николаевской области. Это подтвердил депутат Верховной Рады Роман Костенко. По его словам, большие потери ВСУ наносит дальнобойная артиллерия.

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Алевтина Запольская
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