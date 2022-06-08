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Украинский депутат заявил об очень больших потерях ВСУ из-за артиллерии

Депутат Рады Костенко: ВСУ несут очень большие потери под Николаевом от артиллерии ВС РФ

Фото: РИА Новости

Депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут очень большие потери. Его слова приводит РИА Новости.

«Очень большие потери наносит дальнобойная артиллерия, до которой мы не достаем. Когда мы пытаемся продвигаться, они включают «Ураганы», включают «Грады», до которых мы, к сожалению, не можем достать из-за того, что у нас нет еще тех самых HIMARSов», — сказал Костенко, говоря о необходимости поставки американских реактивных систем залпового огня.

Сам депутат заявил, что сейчас участвует в боевых действиях на николаевском направлении.

1 июня президент США Джо Байден объявил, что страна поставит Украине РСЗО HIMARS с боеприпасами. Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России.

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Варвара Кошечкина
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