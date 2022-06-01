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Байден объявил о передаче Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS

Президент США Байден объявил о передаче Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS
Джо Байден

Джо Байден. Фото: РИА Новости

Американский президент Джо Байден объявил, что США в рамках военной помощи Украине поставят ей реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами, об этом говорится на сайте Белого дома.

Как уточнили в администрации США, передача РСЗО стала возможной благодаря дополнительному финансированию для Украины, одобренному при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе. В список вооружения, которое Киев получит из Вашингтона, также включили четыре вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин.

Сегодня я объявляю о выделении нового важного пакета помощи в сфере безопасности, который призван оказать своевременное и необходимое содействие украинским военным

Джо Байденпрезидент США

Опасения Вашингтона

США объявили о подготовке нового пакета помощи 27 мая. В Вашингтоне отметили, что будут поставлены продвинутые ракетные системы дальнего действия. При этом долгое время американская сторона опасалась отправлять Киеву эти вооружения, она предполагала, что военные Украины «могут использовать их для наступательных действий на территории России».

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Как уточнил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, США верят заверениям официального Киева об отказе использовать РСЗО для ударов по целям в России.

Между нашими странами сформировалось доверие, как и с другими нашими партнерами и союзниками

Энтони Блинкенгоссекретарь США

Военная помощь Украине

23 мая шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи для Киева.

Я особенно благодарен Дании, объявившей, что предоставит пусковую установку "Гарпун" и ракеты, чтобы помочь Украине защищать свое побережье

Ллойд Остинглава Пентагона

Также официальный представитель Пентагона Джон Кирби уточнил, что США поставляли Украине вооружения задолго до начала спецоперации России, это стало возможно при содействии администрации Байдена.

Спецоперация

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, нависшую над Россией. Он отметил роль российских солдат и офицеров в предотвращении угрозы стране.

Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям

Владимир Путинпрезидент России

Президент также выразил уверенность, что задачи на Украине будут выполнены.

«Нас просто вышвырнули»
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Марина Совина
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