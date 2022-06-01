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Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

Президент США Байден объявил о новом пакете помощи Украине, он включает РСЗО HIMARS

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, письменное заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

«Сегодня я объявляю о выделении нового важного пакета помощи в сфере безопасности, который призван оказать своевременное и необходимое содействие украинским военным», — сказано в заявлении.

Отмечается, что возможность продолжать оружейные поставки Киеву появилась благодаря дополнительному финансированию, одобренному «при подавляющей двухпартийной поддержке в конгрессе». Очередной пакет военной помощи включает «новые возможности и передовые вооружения, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами».

Впервые о новом пакете помощи Украине, который готовит администрация Байдена, стало известно 27 мая. Телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве передавал, что Вашингтон собирается направить Киеву продвинутые ракетные системы дальнего действия.

При этом отмечалось, что США на протяжении нескольких недель не решались отправлять Украине эти вооружения из опасений того, что украинские военные «могут использовать их для наступательных действий на территории России». Тем не менее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США верят заверениям официального Киева об отказе использовать американские РСЗО для ударов по целям в России.

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Варвара Кошечкина
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