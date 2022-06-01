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Блинкен заявил о заверениях Киева не использовать РСЗО для ударов по России

Блинкен: США верят заявлениям Киева об отказе использовать РСЗО для ударов по России
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Freddie Everett / State Department / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

США верят заверениям официального Киева об отказе использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) для ударов по целям в России. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Что касается поставляемых Украине оружейных систем, украинская сторона заверила нас в том, что они не будут использованы для нанесения ударов по целям на российской территории. Между нашими странами сформировалось доверие, как и с другими нашими партнерами и союзниками», — указал он.

Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США не предоставляют Киеву вооружение, позволяющее атаковать российскую территорию, поскольку США не собираются становиться стороной конфликта. По ее словам, Вашингтон предоставляет Украине оружие для «обороны и защиты в пределах своей территории».

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Анжелика Бережная
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