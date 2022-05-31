США отказались поставлять Киеву позволяющее атаковать территорию России оружие

Постпред при ООН: США не поставляет Киеву способное атаковать территорию РФ оружие

США не предоставляют Киеву вооружение, позволяющее атаковать российскую территорию. Об этом сообщила постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, Вашингтон предоставляет Украине оружие для «обороны и защиты в пределах своей территории». Американский дипломат также вновь подчеркнула, что США не собираются становиться стороной конфликта.

«Мы не предоставляем вооружения, которые позволили бы украинцам атаковать Россию с территории Украины, и президент [США Джо] Байден четко дал это понять. Мы не собираемся становиться стороной этого конфликта, но мы будем поддерживать Украину в усилиях по защите ее суверенитета и территориальной целостности», — пояснила она.

Ранее газета Тhe Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что администрация Байдена планирует отправить на Украину комплексы реактивных систем залпового огня (РСЗО) GMLRS и обширный боекомплект управляемых ракет XM-31, дальность которых может превышать 60 километров. При этом авторы статьи заметили, что, несмотря на большую дальность стрельбы, особенности театра военных действий не дадут ВСУ возможность использовать эти установки для ударов по территории России.