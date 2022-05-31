В США заявили о возможности передать Украине РСЗО с дальнобойными ракетами

WSJ: США могут отправить Киеву РСЗО с управляемыми ракетами дальностью более 60 километров

Администрация президента США Джо Байдена планирует отправить на Украину комплексы реактивных систем залпового огня (РСЗО) GMLRS и обширный боекомплект управляемых ракет XM-31, дальность которых может превышать 60 километров. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Гусеничная РСЗО GMLRS, которая оснащена ракетами XM-31, может стать одним из самых дальнобойных средств высокоточного огневого поражения в украинской армии. Согласно данным издания, несмотря на большую дальность стрельбы, особенности театра военных действий не дадут ВСУ возможность использовать эти установки для ударов по территории России. По их мнению, этот факт может снизить или вовсе исключить вероятность прямой конфронтации между Россией и США.

Ранее Джо Байден заявил, что Вашингтон отказывает Киеву в поставке ракетных систем большой дальности. Американский лидер заявил, что отказывается передать Украине вооружения, которые способны достичь территории России.

Отказ США предоставить Украине ракеты стал поводом для критики. Экс-посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол заявил, что отказ Вашингтона от планов предоставить Украине современные ракеты является проигрышной стратегией, и это лишь продлит конфликт между Киевом и Москвой.