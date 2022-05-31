Отказ США предоставить Украине ракеты стал поводом для критики Байдена

Бывший посол США в России Макфол раскритиковал Байдена за отказ отправить ракеты Украине

Отказ Вашингтона от планов предоставить Украине современные ракеты является проигрышной стратегией, и это лишь продлит конфликт между Киевом и Москвой. С острой критикой президента США Джо Байдена по этому поводу выступил бывший американский посол в России Майкл Макфол, сообщает газета New York Post.

Макфол предложил свой вариант решения ситуации. «Подпишите [с Киевом] официальное соглашение о том, что они не будут использовать это оружие на территории России. Я думаю, что это лучшее решение, чем сидеть в Вашингтоне и пытаться смоделировать и точно рассчитать — что мы хотим от украинцев на поле боя», — раскритиковал посол действия американских властей.

Также посол подчеркнул, что вопрос доверия Вашингтона к интересам и обеспокоенности Киева стал более актуальным, чем три месяца назад, и поэтому США крайне необходимо отправить современное ракетное вооружение. «Если эскалация [конфликта] будет происходить на территории Украины, разве мы не должны доверять украинцам в том, что они знают свои интересы безопасности лучше, чем мы?» — заявил Макфол.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон отказывает Киеву в поставке ракетных систем большой дальности. Американский лидер заявил, что не будет отправлять на Украину вооружение, которое способно достичь территории России.