CNN: США решили объявить о новой военной помощи Украине на следующей неделе

США решили на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который могут войти системы залпового огня. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, администрация президента США Джо Байдена собирается направить Киеву продвинутые ракетные системы дальнего действия. Администрация президента склоняется к тому, чтобы включить эти системы в пакет военной помощи Украине, о котором могут сообщить на следующей неделе.

США на протяжении нескольких недель не решались отправлять Украине эти вооружения из опасений того, что военные Украины «могут использовать их для наступательных действий на территории России».

23 мая шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи для Киева.