Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США решили объявить о новой военной помощи Украине

CNN: США решили объявить о новой военной помощи Украине на следующей неделе

Фото: Pixabay

США решили на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который могут войти системы залпового огня. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, администрация президента США Джо Байдена собирается направить Киеву продвинутые ракетные системы дальнего действия. Администрация президента склоняется к тому, чтобы включить эти системы в пакет военной помощи Украине, о котором могут сообщить на следующей неделе.

США на протяжении нескольких недель не решались отправлять Украине эти вооружения из опасений того, что военные Украины «могут использовать их для наступательных действий на территории России».

23 мая шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи для Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФСБ заявила о попытке украинских военных попасть в Россию под видом беженцев
В Германии оценили опасность ОДКБ фразой «больше, чем безобидный бумажный тигр»
Сразу три страны обратились к КНДР с призывом
Стратег спрогнозировал ответ России на «долговой шантаж» США
Молдавия выразила надежду на поставки российского газа в июне
Назван быстрый способ скрыть низ живота
Стало известно об успехах российского «Бастиона» на Украине
Нутрициолог дала советы по питанию для успешной сдачи экзаменов
Китай призвал США изменить политику в отношении Северной Кореи
Российский маркетплейс предупредил о риске дефолта по облигациям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.