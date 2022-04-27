Путин назвал причину начала спецоперации на Украине

Президент Путин заявил, что спецоперация предотвратила нависшую над Россией опасность

Спецоперация на Украине предотвратила реальную опасность, нависшую над Россией. Такую причину ее начала назвал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил роль российских солдат и офицеров в предотвращении угрозы стране.

«Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», — заявил Путин.

Президент также выразил уверенность, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены, и Россия справится со всеми вызовами. Он подчеркнул, что таким образом будет обеспечена безопасность жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма.

Ранее Путин назвал трагедию в Донбассе в качестве еще одной причины, вынудившей Россию начать спецоперацию на Украине. Он отметил, что жители ДНР и ЛНР восемь лет страдали от бомбежек.

Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Он назвал ее главной целью защиту жителей республик Донбасса.