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Путин назвал причину начала спецоперации на Украине

Президент Путин заявил, что спецоперация предотвратила нависшую над Россией опасность

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Спецоперация на Украине предотвратила реальную опасность, нависшую над Россией. Такую причину ее начала назвал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил роль российских солдат и офицеров в предотвращении угрозы стране.

«Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», — заявил Путин.

Президент также выразил уверенность, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены, и Россия справится со всеми вызовами. Он подчеркнул, что таким образом будет обеспечена безопасность жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма.

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Ранее Путин назвал трагедию в Донбассе в качестве еще одной причины, вынудившей Россию начать спецоперацию на Украине. Он отметил, что жители ДНР и ЛНР восемь лет страдали от бомбежек.

Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Он назвал ее главной целью защиту жителей республик Донбасса.

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Константин Лысяков
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