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Путин назвал заставившую Россию начать спецоперацию причину

Путин заявил, что трагедия в Донбассе заставила Россию начать спецоперацию на Украине

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Трагедия в Донбассе вынудила и заставила Россию начать специальную военную операцию на Украине. Эту причину назвал президент страны Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словам главы государства, все восемь лет в Донецкой и Луганской народных республиках были бомбежки, жителям было очень тяжело.

Однако Россия будет действовать последовательно, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась, подчеркнул Путин.

Ранее глава государства заявил, что сроки завершения специальной военной операции на Украине зависят от интенсивности боевых действий. Он добавил, что интенсивность боевых действий так или иначе связана с потерями, однако основная задача России — достичь всех намеченных целей, минимизируя потери.

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Сергей Истомин
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