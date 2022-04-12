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Путин назвал фактор завершения спецоперации на Украине

Путин заявил, что сроки завершения спецоперации зависят от интенсивности боевых действий

Фото: Mikhael Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Сроки завершения специальной военной операции на Украине зависят от интенсивности боевых действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

Глава государства отметил, что его часто спрашивают, можно ли провести спецоперацию быстрее. По его словам, интенсивность боевых действий так или иначе связана с потерями.

Президент добавил, что основная задача России — достичь всех намеченных целей, минимизируя потери. «И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом», — подчеркнул Путин.

Кроме того, он заявил, что пока нет необходимости повторять то, о чем много раз говорил. Действия в определенных украинских регионах были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру, уточнил президент.

12 апреля Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ход спецоперации по демилитаризации Украины. Также Лукашенко проинформировали о ходе российско-украинских переговоров.

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Сергей Истомин
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