Песков объяснил слова о потерях России в ходе спецоперации

Пресс-секретарь Путина Песков опирался на данные МО, говоря о потерях в ходе спецоперации

Представитель Кремля Дмитрий Песков опирался на данные министерства обороны, говоря о потерях России в ходе специальной военной операции на Украине. Его объяснения приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что располагает лишь теми цифрами, которые публикует Минобороны. «Это же значительная цифра», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия понесла значительные потери на Украине. «Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — заключил пресс-секретарь президента страны.