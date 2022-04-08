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Песков объяснил слова о потерях России в ходе спецоперации

Пресс-секретарь Путина Песков опирался на данные МО, говоря о потерях в ходе спецоперации

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков опирался на данные министерства обороны, говоря о потерях России в ходе специальной военной операции на Украине. Его объяснения приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что располагает лишь теми цифрами, которые публикует Минобороны. «Это же значительная цифра», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия понесла значительные потери на Украине. «Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — заключил пресс-секретарь президента страны.

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Сергей Истомин
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