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Песков заявил о значительных потерях России на Украине

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о значительных потерях России на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Россия понесла значительные потери на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News, передает ТАСС.

«Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — сказал представитель Кремля.

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24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

25 марта Минобороны сообщило, что за время проведения спецоперации на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 человек получили ранения. Потери украинских войск, по данным оборонного ведомства, составили 30 тысяч человек.

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Никита Абрамов
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