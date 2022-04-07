Песков заявил о значительных потерях России на Украине

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о значительных потерях России на Украине

Россия понесла значительные потери на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News, передает ТАСС.

«Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — сказал представитель Кремля.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

25 марта Минобороны сообщило, что за время проведения спецоперации на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 человек получили ранения. Потери украинских войск, по данным оборонного ведомства, составили 30 тысяч человек.