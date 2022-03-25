Минобороны озвучило новые данные о потерях российской армии на Украине

Минобороны сообщило о гибели 1351 российского военного в ходе спецоперации на Украине

За время проведения спецоперации на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 человек получили ранения. Об этом рассказал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской, сообщает ТАСС в пятницу, 25 марта.

1351 российский военнослужащий погиб за время проведения военной операции на Украине

При этом потери украинских войск, по данным Минобороны, составили 30 тысяч человек. Из них безвозвратные потери — это около 14 тысяч человек, еще 16 тысяч — раненые и выбывшие из строя по другим причинам.

Поддержка семей погибших военных

Генерал-полковник Сергей Рудской рассказал, что все решения по поддержке семей российских военных, погибших и раненых во время проведения спецоперации на территории Украины, государство возьмет на себя.

По его словам, среди мер поддержки «поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса».

Первый этап спецоперации

Основные задачи первого этапа российской специальной операции на Украине выполнены, заявил в пятницу, 25 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что российским войскам удалось существенно снизить боевой потенциал украинских соединений.

Российская операция на Украине помогла сорвать запланированное на март масштабное наступление украинцев на республики Донбасса и спасти десятки тысяч жизней, подчеркнул генерал-майор.

Два сценария спецоперации на Украине

В Генштабе рассказали о выборе из двух сценариев спецоперации на Украине. По словам генерала Рудского, первый вариант подразумевал , что операция ограничится только территорией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в границах Донецкой и Луганской областей.

«Но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединенных сил», — пояснил начальник ГОУ.

Именно это обстоятельство, по его словам, повлияло на выбор второго варианта, согласно которому мероприятия по демилитаризации и денацификации Украины должны были проводиться на всей ее территории.

Специальная военная операция по защите Донбасса началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей ДНР и ЛНР.