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Россия заявила о выполнении основных задач первого этапа операции на Украине

Минобороны сообщило о выполнении РФ основных задач первого этапа спецоперации на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Основные задачи первого этапа российской специальной операции на Украине выполнены. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу, 25 марта.

Представитель ведомства уточнил, что с начала спецоперации удалось существенно снизить боевой потенциал украинских войск.

Российская операция на Украине помогла сорвать запланированное на март масштабное наступление украинцев на республики Донбасса и спасти десятки тысяч жизней, подчеркнул генерал-майор.

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Ранее Конашенков рассказал, что приоритетом спецоперации России является исключение напрасных жертв среди мирных граждан на Украине.

Высокоточными средствами поражения избирательно и аккуратно уничтожаются объекты военной инфраструктуры Украины, техника и вооружение, а также склады боеприпасов, уточнил представитель Минобороны.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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