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Минобороны обозначило приоритет спецоперации на Украине

МО РФ назвало исключение жертв среди мирных граждан приоритетом спецоперации на Украине

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская специальная операция на Украине идет по строго утвержденному плану. Приоритетом в ней является исключение напрасных жертв среди мирных граждан. Его обозначил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу, 25 марта.

Высокоточными средствами поражения избирательно и аккуратно уничтожаются объекты военной инфраструктуры Украины, техника и вооружение, а также склады боеприпасов, уточнил представитель Минобороны.

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Конашенков подчеркнул, что с самых первых дней спецоперации на Украине при планировании любых действий особое внимание уделено сбережению гражданской инфраструктуры и мирного населения.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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