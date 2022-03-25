Генштаб России раскрыл два варианта спецоперации на Украине

В Генштабе РФ заявили, что рассматривалось два варианта спецоперации на Украине

Российские власти изначально рассматривали два возможных варианта проведения спецоперации на Украине. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил начальник главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской, передает РИА Новости.

По словам Рудского, первый сценарий предусматривал, что операция ограничится только территорией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в границах Донецкой и Луганской областей. «Но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединенных сил», — пояснил начальник ГОУ.

В связи с этим, отметил Рудской, было решено выбрать второй вариант, согласно которому мероприятия по демилитаризации и денацификации Украины должны были проводиться на всей ее территории.

О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно 24 февраля. Такое решение принял президент России Владимир Путин. По его словам, эта мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).