Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны России озвучило общие потери ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что украинская армия потеряла до 30 тысяч солдат

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за время проведения российской спецоперации составили порядка 30 тысяч человек. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

При этом безвозвратные потери составили около 14 тысяч человек, еще 16 тысяч приходится на потери ранеными и выбитыми из строя по санитарным причинам бойцов.

Также в Минобороны сообщили, что из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты уничтожены более полутора тысяч.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны обнародовало новые данные о потерях российской армии на Украине
Вяльбе рассказала о последствиях долгосрочной изоляции российских лыжников
Мужчина напал с топором на сотрудника Следственного комитета в Москве
Минобороны России предупредило о последствиях поставок систем ПВО Украине
Генштаб предупредил о реакции России на попытки закрыть небо над Украиной
Минюст признал «Мужское государство» экстремистской организацией
Российский Генштаб заявил о прекращении существования ВМС Украины
Россиянин застрял в Египте почти на месяц и описал опыт словом «кайфуем»
Эрдоган заявил о близости России и Украины к консенсусу на переговорах
Заподозренный в шпионаже украинец по кличке Малыш рассказал о вербовке СБУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.