Минобороны России озвучило общие потери ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что украинская армия потеряла до 30 тысяч солдат

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за время проведения российской спецоперации составили порядка 30 тысяч человек. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

При этом безвозвратные потери составили около 14 тысяч человек, еще 16 тысяч приходится на потери ранеными и выбитыми из строя по санитарным причинам бойцов.

Также в Минобороны сообщили, что из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты уничтожены более полутора тысяч.