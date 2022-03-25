Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны обнародовало новые данные о потерях российской армии на Украине

Генерал-полковник Рудской сообщил о гибели 1351 российского военного на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Украине за время проведения спецоперации погиб 1351 российский военный. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения», — рассказал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

По данным Минобороны, потери украинских войск составили 30 тысяч человек. При этом безвозвратные потери составили около 14 тысяч человек, еще 16 тысяч приходится на потери ранеными и выбитыми из строя по санитарным причинам бойцов.

Впервые Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине 2 марта. Тогда в министерстве сообщили, что число погибших с 24 февраля составило 498 человек, также ранены более полутора тысяч.

Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны озвучило новые данные о потерях российской армии на Украине
«ВКонтакте» запустит масштабный проект ко Дню театра
В России анонсировали ноутбук за 200 тысяч рублей
Послу Молдавии в Москве вручили ноту протеста из-за акции в Кишиневе
Производитель Choco-Pie решил остаться в России
В ООН оценили ущерб для мирового туризма из-за ситуации на Украине
Абрамович решил купить дом в Дубае
Умерла известная российская журналистка
В Москве выставили на продажу часы Джеки Чана за 1,3 миллиона рублей
Из Мариуполя вывезли еще несколько сотен человек
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.