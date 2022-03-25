Минобороны обнародовало новые данные о потерях российской армии на Украине

Генерал-полковник Рудской сообщил о гибели 1351 российского военного на Украине

На Украине за время проведения спецоперации погиб 1351 российский военный. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения», — рассказал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

По данным Минобороны, потери украинских войск составили 30 тысяч человек. При этом безвозвратные потери составили около 14 тысяч человек, еще 16 тысяч приходится на потери ранеными и выбитыми из строя по санитарным причинам бойцов.

Впервые Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине 2 марта. Тогда в министерстве сообщили, что число погибших с 24 февраля составило 498 человек, также ранены более полутора тысяч.

Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

