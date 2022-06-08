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В Раде назвали «очень большими» потери ВСУ под Николаевом

Депутат Верховной Рады Костенко назвал «очень большими» потери ВСУ под Николаевом

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Депутат Верховной Рады Роман Костенко назвал «очень большими» потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Его слова приводит РИА Новости.

«Очень большие потери нам наносит дальнобойная артиллерия, до которой мы не достаем. Когда мы пытаемся где-то немного продвигаться, они включают "Ураганы", включают "Грады", до которых мы, к сожалению, не можем достать из-за того, что у нас еще нет тех самых HIMARSов (американская реактивная система залпового огня — прим. "Ленты.ру")», — сказал депутат.

Он также сообщил, что принимает участие в боевых действиях на николаевском направлении.

Ранее Минобороны России доложило, что группировка ВСУ в Донбассе несет существенные потери в живой силе. Сообщалось, что только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР) были убиты более 300 украинских солдат. Помимо прочего, украинские военные испытывают трудности с вооружением и техникой.

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Алина Гончарова
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