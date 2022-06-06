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В Кремле отказались комментировать оценки аналитиков о ходе спецоперации

Песков заявил, что в Кремле разделяют оптимизм аналитиков о ходе спецоперации на Украине

Фото: Sergey Guneev / Reuters

В Кремле разделяют оптимистичный настрой аналитиков о том, что спецоперация идет удачно, а российские войска несут меньшие потери, чем Вооруженные силы Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, при этом отказавшись комментировать такие оценки аналитиков, передает ТАСС.

«Но что касается деталей — мы это никак не комментируем, считаем, что это прерогатива министерства обороны», — сообщил он.

Ранее о том, что Россия практически перестала нести потери в ходе спецоперации, заявил экс-замминистра обороны России, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, этому способствовало изменение тактики ведения боевых действий.

2 июня был анонсирован скорый переход к третьему этапу спецоперации, в ходе которого российские военные собираются установить контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями Украины. Об этом заявил член Общественного совета при Минобороны России, полковник запаса Игорь Коротченко.

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Константин Лысяков
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