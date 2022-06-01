В Госдуме высказались о потерях России в ходе спецоперации

Депутат Картаполов заявил, что РФ практически перестала нести потери в ходе спецоперации

Россия практически перестала нести потери в ходе специальной военной операции на Украине. Это результат изменения подхода к ведению боевых действий, высказался бывший заместитель министра обороны России, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

По его словам, крайние цифры, обнародованные министерство обороны России в марте, — 1351 человек погибших. «С тех пор данные не озвучивались Минобороны и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет», — уточнил Картаполов.

Депутат добавил, что на начальном этапе, когда российские военные заходили на подконтрольную Киеву территорию, никто не применял оружие. «Но когда их начали расстреливать, жечь, захватывать в плен, показательно издеваться над ними, конечно, тогда была изменена тактика, был изменен подход к самой сути операции», — подчеркнул он, отметив, что теперь спецоперация проводится строго по военной науке.

Ранее стрелок украинского батальона «Донбасс» Юрий Закопец с позывным Калина, сдавшийся в плен в Луганской народной республике (ЛНР), рассказал о потерях среди офицеров. За время спецоперации среди его друзей и знакомых погибли более 50 офицеров ВСУ, заявил он. Закопец добавил, что Киев из-за нехватки людей отправляет на передовую в основном неопытных мобилизованных бойцов.