Стрелок украинского батальона рассказал о потерях среди офицеров

Стрелок украинского батальона «Донбасс» Закопец рассказал о 50 погибших офицерах ВСУ

Стрелок украинского батальона «Донбасс» Юрий Закопец с позывным Калина, сдавшийся в плен в Луганской народной республике (ЛНР), рассказал о потерях среди офицеров. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, за время спецоперации среди его друзей и знакомых погибли более 50 офицеров ВСУ. Также, рассказал Закопец, сейчас Киев из-за нехватки людей отправляет на передовую в основном неопытных мобилизованных бойцов.

Закопец сдался 23 мая, оказавшись в ходе рекогносцировки местности на позиции российских солдат. «Мне как офицеру главнее всего жизнь личного состава, я не стал ставить жизнь их на какие-то амбиции или какие-то героические поступки. Положить людей — это не героический поступок, спасти людей — это человеческий поступок», — заявил он, уточнив, что вместе с ним добровольно сложили оружие еще шесть украинских военных.