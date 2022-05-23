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Стрелок украинского батальона «Донбасс» сдался в плен в ЛНР

Стрелок украинского батальона «Донбасс» Калина сдался в плен в ЛНР

Фото: Евгений Котенко / РИА Новости

Стрелок украинского батальона «Донбасс» Юрий Закопец с позывным Калина сдался в плен в Луганской народной республике (ЛНР), передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По словам Закопца, в ходе рекогносцировки местности он вместе с другими военнослужащими оказался на позиции российских солдат.

«Мне как офицеру главнее всего жизнь личного состава, я не стал ставить жизнь их на какие-то амбиции или какие-то героические поступки. Положить людей — это не героический поступок, спасти людей — это человеческий поступок», — заявил Закопец, уточнив, что вместе с ним добровольно сложили оружие еще шесть украинских военных.

Отмечается, что Закопец награжден украинским орденом «За мужество» ІІІ степени и медалью «Защитнику Отчизны», а в 2016 году выступал на собрании Верховной Рады по случаю дня конституции.

Ранее сообщалось, что сдавшиеся в плен с комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные содержатся на территории Донецкой народной республики (ДНР). Также на территории республики планируется организовать международный трибунал.

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Варвара Кошечкина
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