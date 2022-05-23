Глава ДНР сообщил местонахождение пленных с «Азовстали»

Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» украинские военные находятся в ДНР

Cдавшиеся в плен с комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные содержатся на территории Донецкой народной республики (ДНР), рассказал об их местонахождении глава ДНР Денис Пушилин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Пленные из "Азовстали" содержатся на территории ДНР. Международный трибунал планируется также организовать на территории республики», — сообщил Пушилин. Он добавил, что сейчас «прорабатывается устав трибунала».

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко рассказал, что возможность обсуждения с Киевом обмена пленными с территории «Азовстали» не исключается. По его словам, допускается любая возможность, которая «не противоречит здравому смыслу».

О полном освобождении комбината «Азовсталь» российское Минобороны сообщило 20 мая. С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.